Президентским указом назначены судьи в 3-х судах Одесской области

Указом Президента Украины Владимира Зеленского назначены 34 судьи в районных и городских судах Украины, в том числе трое в Одесской области.

Текст указа опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

Согласно Указу, судьёй Беляевского районного суда стала Пасечник Марина Леонидовна, судьёй Ильичёвского городского суда Тюмин Юрий Алексеевич, Южного городского суда Одесской области Лемец Сергей Петрович.

Как сообщала Одесса News, в июле Президент Украины назначил на должность судьи Ширяевского районного суда Одесской области Тарасенко Максима Сергеевича.