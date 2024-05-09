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Президентскими указами назначены судьи в 3-х судах Одесской области

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Указами Президента Украины Владимира Зеленского назначены 116 судей в местных общих, хозяйственных и административных судах, а также в областных хозяйственных судах, в том числе пятеро в Одесской области.

Соответствующие указы №291/2024 – №303/2024 опубликованы на сайте Главы государства.

Согласно Указам, судьями в местных общих судах назначены:

  • Коминтерновского районного суда Одесской области ЛИТВИНЮК Аксения Владимировна
  • Южненского городского суда Одесской области МОСКАЛЕНКО Инна Александровна
  • Арцизского районного суда Одесской области ЧЕРЕВАТАЯ Вероника Ивановна
  • Приморского районного суда города Одессы ЧЕРНУХА Юлия Викторовна
  • Кодымского районного суда Одесской области СЕРДЮК Богдан Сергеевич.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Высший совет правосудия принял решение освободить Геннадия Лепеху с должности судьи Хозяйственного суда Одесской области из-за несоответствия занимаемой должности.

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