Президентскими указами назначены судьи в 3-х судах Одесской области

Указами Президента Украины Владимира Зеленского назначены 116 судей в местных общих, хозяйственных и административных судах, а также в областных хозяйственных судах, в том числе пятеро в Одесской области.

Соответствующие указы №291/2024 – №303/2024 опубликованы на сайте Главы государства.

Согласно Указам, судьями в местных общих судах назначены:

Коминтерновского районного суда Одесской области ЛИТВИНЮК Аксения Владимировна

Южненского городского суда Одесской области МОСКАЛЕНКО Инна Александровна

Арцизского районного суда Одесской области ЧЕРЕВАТАЯ Вероника Ивановна

Приморского районного суда города Одессы ЧЕРНУХА Юлия Викторовна

Кодымского районного суда Одесской области СЕРДЮК Богдан Сергеевич.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Высший совет правосудия принял решение освободить Геннадия Лепеху с должности судьи Хозяйственного суда Одесской области из-за несоответствия занимаемой должности.

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