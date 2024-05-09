Президентскими указами назначены судьи в 3-х судах Одесской области

Указами Президента Украины Владимира Зеленского назначены 116 судей в местных общих, хозяйственных и административных судах, а также в областных хозяйственных судах, в том числе пятеро в Одесской области.
Соответствующие указы №291/2024 – №303/2024 опубликованы на сайте Главы государства.
Согласно Указам, судьями в местных общих судах назначены:
- Коминтерновского районного суда Одесской области ЛИТВИНЮК Аксения Владимировна
- Южненского городского суда Одесской области МОСКАЛЕНКО Инна Александровна
- Арцизского районного суда Одесской области ЧЕРЕВАТАЯ Вероника Ивановна
- Приморского районного суда города Одессы ЧЕРНУХА Юлия Викторовна
- Кодымского районного суда Одесской области СЕРДЮК Богдан Сергеевич.
Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Высший совет правосудия принял решение освободить Геннадия Лепеху с должности судьи Хозяйственного суда Одесской области из-за несоответствия занимаемой должности.
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