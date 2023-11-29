Высший совет правосудия уволил одесского судью за несоответствие должности

Высший совет правосудия принял решение освободить Геннадия Лепеху с должности судьи Хозяйственного суда Одесской области.

Решение было принято на заседании Совета во вторник.

Отмечается, что материалы об увольнении Геннадия Лепехи рассматривались по представлению Высшей квалификационной комиссии судей.

«По моему убеждению, Высшая квалификационная комиссия во время собеседования установила обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии судьи занимаемой должности… Предлагаю удовлетворить представление комиссии и уволить Лепеху Геннадия Анатольевича с должности судьи Хозяйственного суда Одесской области на основании подпункта 4 пункта 16-1 «Переходные положения» Конституции Украины», – заявил член ВСП Роман Маселко.

Его предложение поддержали 10 из 13 членов ВСП, трое проголосовали против.

По информации Фонда DЕJURE, в 2018 году Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала Лепеху не отвечающим критериям добродетели. Однако ВСП долгое время не могла рассмотреть представление о его увольнении.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года правоохранители разоблачили в Одесском районе судью и адвоката, которые обещали гражданам за вознаграждение повлиять на судей районного суда при вынесении ими решения по административным делам.

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