Житель Одессы, собиравшийся присягнуть «ДНР», проведёт следующие 15 лет в тюрьме

Житель Одессы, который собирался присягнуть террористической организации «ДНР», проведёт следующие 15 лет в тюрьме.

Такое решение принял Саратский районный суд Одесской области, сообщает 27 октября пресс-служба СБУ в Telegram.

На основе доказательной базы СБУ сторонник оккупантов признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и создание террористической группы или террористической организации.

По материалам Службы безопасности, сотрудники Черновицкого управления СБУ задержали его в июле 2022 года в Запорожской области и установили, что после начала полномасштабного вторжения РФ он наладил контакты с руководством террористической организации «ДНР» и представителями так называемых «министерства внутренних дел «ДНР» и «министерства государственной безопасности «ДНР».

По заданию кураторов сторонник оккупантов начал администрировать одну из антиукраинских групп в заблокированной социальной сети «ВКонтакте», через которую организовал сбор средств для помощи армии «ДНР».

Он размещал сообщения, где оправдывал вооружённую агрессию России, призывал к посягательству на территориальную целостность Украины, превозносил Россию и её вооружённые формирования, распространял фейки и дискредитировал украинских защитников.

Позже он решил принять присягу террористической организации «ДНР». Для этого планировал выехать на не подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области. Там он собирался предоставить боевикам информацию об оборонно-мобилизационной работе в Одесской области. Эти данные он получил от своих контактов с местными властями, которые имел, поскольку в прошлом неоднократно баллотировался в депутаты одного из райсоветов.

Как сообщала Одесса News, суд признал виновным в участии в террористической организации «ДНР» и приговорил к 15 годам заключения главаря террористической группы «Сват» под одноименной кличкой.

Фото: Офис Генерального прокурора

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