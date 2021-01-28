Одесские прокуроры подготовили обвинительный акт за присвоение конфиската

Бывший одесский таможенник, подозреваемый в присвоении конфиската, будет отвечать перед законом.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что одесскими прокурорами направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего государственного инспектора Одесской таможни, обвиняемого в присвоении конфискованного имущества.

По версии следствия, служащий, будучи ответственным за хранение конфискованного имущества, присвоил 19 мобильных телефонов, спорт-инвентарь, одежду и другие товары на общую сумму почти 350 тыс грн, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Все эти товары ранее были изъяты по делам о нарушении таможенных правил, конфискованы по решению суда, приняты на хранение и размещены на складе Одесской таможни.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве.

За это преступление Законом предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области, Одесса News

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