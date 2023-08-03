Завершено расследование «земельного» дела, в котором фигурирует мэр Одессы

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила досудебное расследование по преступной организации, среди участников которой мэр Одессы, действующие и бывшие чиновники Одесского горсовета.

Об этом САП сообщает в Теlegram.

«Прокурором САП принято решение о завершении досудебного расследования и предоставлено соответствующее поручение детективами НАБУ об открытии материалов в уголовном производстве по фактам незаконного завладения землёй территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов, совершённых преступной организацией и другими лицами, вовлечёнными» в совершение преступлений.

Отмечается, что «среди подозреваемых мэр Одессы, его бывший заместитель, бывшие руководитель департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также другие лица – представители товариществ-застройщиков и участники преступной организации – частные лица.

«Перед завершением досудебного расследования в течение июня-июля 2023 года прокурором САП по поручению заместителя Генерального прокурора – руководителя САП, а также детективами подозреваемым сообщено об изменениях ранее сообщённых подозрений, а также некоторые из них уведомлены о новых подозрениях, в частности, по фактам получения от руководителя преступной организации неправомерной выгоды в виде объектов недвижимости», — отметили в САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2019 годов указанные лица разработали преступную схему завладения средствами местного бюджета и земельными участками для дальнейшей застройки.

Так, земельные участки территориальной громады Одессы передавались в аренду в обход конкурса исключительно заранее согласованным товариществам-застройщикам. Застройщики платили средства или передавали имущество (квартиры, нежилые помещения) злоумышленникам, которые через подконтрольные лица в Одесском городском совете, обеспечивали принятие соответствующего решения на передачу в аренду указанных участков.

Общий размер причинённого ущерба по этим эпизодам по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

Кроме того, в ходе расследования установлены факты легализации денежных средств, полученных преступной организацией от совершения других уголовных правонарушений.

Также из указанного уголовного производства выделены материалы досудебного расследования в отношении бывшего главы прокуратуры Одесской области, который совместно с другими лицами подозревается в незаконном завладении землёй территориальной громады Одессы, а также в получении от представителя компании-застройщика неправомерной выгоды в виде квартиры. 20 июля 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования в выделенном уголовном производстве.

Как сообщала Одесса News, по данным Национального бюро расследований, в 2016 году Одесский городской голова Геннадий Труханов совместно с другими должностными лицами горсовета и представителями частной компании завладели средствами городского бюджета в сумме 92 млн грн. Детективы НАБУ и прокуроры САП в декабре 2016 года инициировали наложение ареста на эти средства, перечисленные на счёт компании «ООО «Девелопмент Элит». 24 января 2020 года Труханову сообщили о подозрении. Всего по делу завода «Краян» НАБУ и САП привлекли к ответственности 12 человек.

В октябре 2018 года в Малиновский районный суд города Одессы был направлен обвинительный акт в отношении восьми человек — исполнителей схемы, в том числе Труханову. В конечном итоге, суд оправдал всех фигурантов этого дела.

В феврале 2021 года Апелляционная палата ВАКС упразднила оправдательный приговор Малиновского суда Одессы. 25 апреля 2023 г. Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Одесскому городскому голове по личному обязательству на залог в 30 млн 866 тыс. грн по делу «Краяна». 4 мая ВАКС принял постановление арестовать городского голову Одессы с возможностью внесения залога более чем в 13 млн грн. На следующий день деньги за Труханова внёс Одесский депутат Дмитрий Танцюра. Также сторона защиты подала апелляцию, которую начали рассматривать 9 мая.

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