Дело о незаконной продаже одесского завода «Краян» рассмотрит Апелляционный суд

Апелляционную жалобу руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого на оправдательный приговор восьми фигурантам дела, в котором фигурирует мэр Одессы и другие чиновники, рассмотрит коллегия судей Апелляционного суда Одесской области под председательством Альбины Кадегроб.

Результаты автоматизированного распределения дел между судьями обнародованы на сайте «Судебная власть Украины».

«Избрана председательствующая судья по случайному числу Альбина Кадегроб, которая входит в состав коллегии, а также судьи Виталий Мандрык и Руслан Котелевский. Кроме того, избран резервным членом коллегии судья Юлиан Кравец», — отмечается на сайте.

Как сообщала Одесса News, прокуроры САП обвиняют мэра Одессы, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей в том, что они завладели в течение июля-декабря 2016 года значительными средствами местного бюджета при приобретении по завышенной цене — 185 млн гривен — здания обанкротившегося одесского завода «Краян». Установлено, что рыночная цена объекта недвижимости составляла более 92 миллионов гривен, а незадолго до приобретения мэрией здания «Краян» оно было приобретено за 11,5 миллиона гривен.

По результатам расследования прокуроры САП инкриминировали Труханову и другим фигурантам дела совершение преступлений по признакам ч.5 ст.191 УК Украины (завладение средствами путём злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путём).

Коллегия судей Малиновского райсуда Одессы приняла 9 июля оправдательный приговор восьми обвиняемым, поскольку их вина не доказана. Согласно этому вердикту отменён арест имущества подсудимых и принято решение о возврате залога залогодателям.

Руководитель САП 31 июля подал апелляцию на этот оправдательный приговор Малиновского райсуда.

Фото: ТАЙМЕР