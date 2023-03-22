Прокуратура вернула государству 78 га земли, отданные нерадивой фермерше из Одессы

Благодаря вмешательству прокуратуры Ананьевской территориальной громаде возвращено 78 га сельхозземель стоимостью более 12 млн грн, которые находились в аренде у частного фермерского хозяйства, существовавшего лишь на бумаге.

Подробности сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что суд удовлетворил иск Любашевской окружной прокуратуры в интересах государства к ГУ Госгеокадастра в Одесской области и гражданке и отменил приказ, признал недействительным договор аренды земли, отменил госрегистрацию права аренды, вернул сельскохозяйственный земельный участок площадью 78 га стоимостью 12,6 млн грн Ананьевской территориальной громаде.

«Прокурором в суде доказано, что на основании приказа ГУ Госгеокадастра в Одесской области об утверждении документации по землеустройству указанный участок предоставлен гражданке в аренду для ведения фермерского хозяйства без надлежащей проверки. В частности, представители Госгеокадастра не убедились в действительности волеизъявления заявительницы, наличия у неё желания создать фермерское хозяйство и возможности вести хозяйство такого вида – производить товарную сельскохозяйственную продукцию, заниматься её переработкой и реализацией с целью получения прибыли», — говорится в сообщении.

В суде было подчёркнуто, что женщина фермерское хозяйство не создала и не имеет в собственности соответствующей сельхозтехники для обработки земли.

«В результате такого формального подхода к решению заявления гражданки она получила в пользование землю государственной собственности по упрощённой процедуре, вне предусмотренного законом обязательного проведения земельных торгов», — резюмируется в сообщении.

Как информировала Одесса News, в марте 2023 года Раздельнянской территориальной общине возвращено 29 га земель стоимостью 125 млн грн благодаря активным действиям прокуроров Раздельнянской окружной прокуратуры.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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