Укроборонпром отгрузил первую партию 122-мм снарядов, изготовленных за границей

Первую партию артиллерийских 122-мм снарядов, изготовленных ГК «Укроборонпром» в кооперации со страной НАТО, уже отгрузили Вооружённым силам.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

«Заказу Минобороны предшествовали заводские испытания, на которых ГК подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда: прочность корпуса при выстреле, стойкость снаряжения, максимальная дальность стрельбы, проверка кучности при стрельбе, полнота разрыва снаряда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже третий вид боеприпаса после миномётной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, производимого по отечественной технологии с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях.

«Снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения – 15400 м) и САУ 2С1 «Гвоздика» (максимальная дальность поражения – 15200 м).», — говорится в сообщении.

Фото: Укроборонпром

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