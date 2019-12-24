Американский ракетный эсминец зашёл в Одессу несмотря на туман

Американский ракетный эсминец USS Ross DDG71 зашёл в одесский морской порт 24 декабря утром.

Как сообщает Думская, около 9 часов на рейде порта произошла встреча с лоцманским катером, а в 10 эсминец был пришвартован к причалу 1-К, что на Карантинном молу.

«Несмотря на сильный туман, операция швартовки прошла успешно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с 2014 года, эсминец «Росс» — частый гость нашего региона. В 2016 году он вместе американским десантным кораблем LSD41 «Уитби Айленд» принимал участие в международных учениях «СиБриз-2016».

Американский эсминец — пятнадцатый военный корабль, заходивший в Одессу в этом году.

Кстати. Эсминец относится к ранней версии кораблей типа «Арли Берк», построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в 1996 году, приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния. «Росс» назван в честь капитана Дональда К. Росса, награждённого Медалью Почёта за проявленный героизм во время атаки японцев на Пёрл-Харбор.

Длина корабля 154 метра, ширина 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией). Полное водоизмещение 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 000 лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж 337 человек. Вооружён различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами «Гарпун». Имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет «Томагавк», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

Фото: Думская