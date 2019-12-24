Куда в Одессе пойти в выходной день 25 декабря

25 декабря — день католического Рождества — в Украине выходной день.

Естественно, что этот день будут насыщен разнообразными новогодне-рождественскими мероприятиями. И не только…

Выбор за Вами! Ведь, по утверждению специалистов, насыщенная культурная жизнь может быть эффективным способом борьбы со стрессом.

25 декабря празднование Европейского Рождества в Летнем театре Городского сада.

В этот день на центральной аллее Аркадии работает зимний каток Ice City.

25 декабря-10 января в 11 и 14 часов в Одесском областном академическом русском драмтеатре по ул.Греческой,48 новогодняя сказка для детей «Новогодние проделки».

С 25 декабря по 8 января театр «Маски-шоу» приглашает в Дом клоунов, где в 12 часов состоится новогоднее шоу для детей Космическое У-ТА-ТА», а с 15 часов музыкальная сказка «Мирабелла и дракон».

25-27 декабря в 11.00 сказочный мюзикл «Чипполлино» в Театре Музкомедии им. М.Водяного (ул. Пантелеймоновская, 3).

25 декабря «Вечерний квартал» с новой новогодней программой выступит в Театре музкомедии. Начало в 19 часов. Билеты стоимостью от 600 до 3700 гривен.

25 декабря GRAND orchestra готовит специальную праздничную программу «Кинолегенды. Merry Christmas!». В новом грандиозном симфоническом шоу для всех ценителей международного уровня исполнительского искусства на сцене Одесского театра оперы и балета прозвучит легендарная музыка, которая стала частью одних из лучших фильмов за всю историю кино. Начало в 19 часов.

25-28 декабря І Открытый фестиваль хорового и ансамблевого пения «Вогонь Рiздва горить, палає… Колядка поміж всіх лунає» в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии (ул. Екатерининская, 33).

До конца года во Всемирном клубе одесситов (ВКО) на ул. Маразлиевской, 7 будет проходить персональная выставка Елены Мазур под названием «Гороскоп Одессы». «Центром моих построений стало пересечение ул. Ришельевской и Ланжероновской, где при раскопках были обнаружены остатки ритуала основания Одессы, проведённого 2 сентября 1794 года в присутствии Дерибаса и Деволана», — рассказала сама автор, которой даже удалось связать летающую колесницу Пушпака из индийской мифологии с личностью знаменитого одесского авиатора Сергея Уточкина.

До 10 января Арт-клуб Odessa Art представляет свой новый проект «Art holiday. Миссия — красота!» в музее имени коньячных дел мастера Шустова на ул. Мельницкой, 13. На этой выставке представлены картины Алексея Куревина, Натальи Журы, Марины Гайдамаки, Андрея Халтурина, Валентины Юденковой, Елены Стрелец, Элеоноры Бутенко, Марины Куйбар, Натальи Ковалик, Олега Рыжкова, Светланы Карзюковой, президента клуба Юрия Карпова–Садовникова, а также фотоработы Игоря Сытника. Пространство Одесского коньячного завода с долгой историей украсилось теперь городскими пейзажами, натюрмортами и даже фантастическими сюжетами.

До 12 января в Одесском музее личных коллекций Блещунова выставка touch-скульптур Татьяны Штыкало.

На выставке покажут абстрактные скульптуры. Некоторые из них нужно будет трогать руками, а другие предназначены только для разглядывания, так как слишком хрупкие. Ориентироваться посетители смогут по специальным указателям. Татьяна Штыкало известна своими скульптурами котов, которых можно найти на одесских улицах: кошка Базарина у Нового рынка, Пушинка в переулке Маяковского, Софа на Екатерининской площади, хранитель замка монстров на Французском бульваре, любимый кот Жванецкого и многие другие.

По 13 января праздничные новогодние ярмарки на Крымском бульваре, 82 и Приморском бульваре, где можно присмотреть подарки и детям, и взрослым.

До 15 января в Одесском художественном музее (ул. Софиевская, 5а) будет работать выставка под названием «Изменённый человек». Кураторы выставки Татьяна Токарчук и Юлия Кисина привезли для одесситов картины, рисунки, коллажи и скульптуры, объединившие в себе темы Холокоста и обезличенной телесности.

До 27 января в выставочном пространстве Ragtime 2.0. Одесского музея западного и восточного искусства можно будет увидеть персональную выставку музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Стоимость входных билетов — 40 грн.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, Пушкинская