Культурная Одесса готовится к проведению традиционных летних фестивалей

Культурная Одесса готовится к смягчению карантинных ограничений и проведению традиционных летних фестивалей.

Один из таких важных для города фестивалей – «Хочу в Одессу», который обычно проходит в конце июня. В этом году его перенесли на месяц и планируют провести с 31 июля по 2 августа.

На конец июня запланированы мероприятия в парке Савицкого. Здесь будут организованы две выставки — цветов и светящихся скульптур.

Книжная выставка-ярмарка «Зелёная волна» и Международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы пройдут с 6 по 9 августа в парке имени Т.Г. Шевченко на открытом воздухе.

Международный музыкальный фестиваль ODESSA CLASSICS-2020 перенесен с июня на август. Планируется, что фестиваль пройдет 10-23 августа 2020 года.

Проведение международного литературного фестиваля планируется в конце сентября.

С 17 по 19 сентября запланировано проведение музыкального фестиваля «Золотые скрипки Одессы».

На открытых площадках в 20-х числах сентября планируется провести традиционный фестиваль Odessa JazzFest.

В режиме онлайн планируется провести в этом году знаменитый ежегодный Одесский Международный кинофестиваль. XI ОМКФ пройдёт с 25 сентября по 3 октября. Организаторы надеются, что будет возможно провести уже традиционный кинопоказ на Потёмкинской лестнице под аккомпанемент симфонического оркестра.