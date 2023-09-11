Одесский музей западного и восточного искусства показывает изысканные литографии

Изысканную выставку литографий из собственной библиотеки открыл Одесский музей западного и восточного искусства.

На выставке экспонируются литографии из редкого издания «Гуальтиери ди Сан Ладзаро и его друзья», являющееся папкой несброшюрованных листов – произведений известных художников ХХ века. Эти литографии предназначены не только для библиотек и коллекционеров, но и для экспонирования.

Издание тиражом всего 575 экземпляров имеет большую библиографическую, историческую и культурную ценность. Из пронумерованных 575 в музейной библиотеке хранится 260-й экземпляр.

Сан Ладзаро (настоящее имя Джузеппе Антонио Леандро Папа) был выдающимся парижским журналистом, писателем и искусствоведом. После его смерти в 1974 году 15 друзей-художников посвятили памяти Сан Ладзаро это уникальное издание.

В экспозиции можно увидеть литографии из оригиналов Жана Миро, Александра Кальдера, Марка Шагала, Макса Эрнста, Генриха Мура, Грэма Сазерленда, Ханса Хартунга, Чжао Уцзи. Они составили первый тираж. Но были заказаны также литографии работ тех художников, которые на момент издания уже ушли из жизни: Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Рене Магритта, Альберто Маньели, Сержа Полякова, Лучио Фонтана. Они составили второй тираж. Каждая фамилия – отдельный яркий раздел в истории мирового искусства прошлого века.

Это издание подарила музею французская художница Сюзанна Савари (1930-2016), почётная гражданка Одессы. Фонд её подарков музейной библиотеке составляет более 2000 единиц хранения.

Адрес: ул. Пушкинская, 9.

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