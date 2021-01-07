Куда пойти в Одессе на Рождественские выходные

7, 9 и 10, а у некоторых одесситов и 8 января — рождественские выходные дни.

Конечно, можно их провести и на диване, возле стола с остатками новогодне-рождественских яств, а можно прогуляться по улочкам Одессы, полюбоваться оставшимися памятниками старины, прогуляться по одесским набережным.

Поскольку 8 января в Одессе, как и по всей стране, вводится жёсткий до 24 января карантин, есть возможность заглянуть в театр, посетить художественный вернисаж, попасть на рождественский утренник…

Выбор, как всегда, за Вами.

7 января — последний день работы на Приморском бульваре «Городка лакомства», где всем желающим будут предлагать разнообразные угощения.

7 января с 14:00 до 18:00 в Летнем театре Городского сада будет работать «Резиденция Деда Мороза».

Любителей зимних развлечений приглашают на каток на Греческой площади, а также новогоднюю карусель возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре. Дети смогут покататься на новогоднем паровозике.

7 января в 21:00 новое зрелищное шоу в режиссёрской постановке в одесском дельфинарии «Немо». Вы узнаете, как отмечают Рождество и Новый год в разных столицах мира, побываете на самых красочных праздниках и погрузитесь в волшебную зимнюю атмосферу. Поистине незабываемое шоу в лучших новогодних традициях с современными спецэффектами и, конечно же, дельфинами. Цена билетов 400 гривен.

7 января в 20:00 в Еврейском культурном центре рождественское волшебство от поэта Эдгара Винницкого, стихи которого пробивают до мурашек по коже, которому удаётся отправить зрителей в их самые потаённые уголки души и перезагрузить сознание. Цена билетов от 550 до 850 гривен.

7 января в 16 часов образы эксцентричной семейки по мотивам популярного телесериала и комиксов Чарльза Аддамса оживут на сцене Одесского театра музыкальной комедии. Красочные костюмы, сногсшибательные декорации, световое оформление и объёмный звук перенесут зрителей в незабываемую атмосферу и подарят яркие эмоции! Приходите всей семьёй на музыкальный спектакль «Семейка Аддамс». Цена билетов от 260 до 700 гривен.

7 января в 19:00 на сцене Одесского Русского театра комедия Жена на бис». Чтобы брак превратился в счастливую сказку, нужен ещё один муж! Так решила красавица–итальянка и стала двоемужницей, «женой на бис»! Вдоволь насмеявшись, Вы поймёте героиню: «Любви много не бывает!». Цена билетов от 60 до 200 гривен.

7-10 января волшебницы — одесские художницы Оксана Церковная и Наталья Дерманская — написали «Рождественские истории», которые представлены в тёплой и уютной обстановке читального зала библиотеки имени Эдуарда Багрицкого (Преображенская, 35а). Натюрморты, графические листы, батик на итальянском и немецком шёлке, роспись по китайскому атласу со сказочными сюжетами — всё это здесь, на выставке.

9 января, в условиях карантина, Музей личных коллекций им. А.В. Блещунова проводит экскурсии в онлайн-формате. В 12.00 при участии главного хранителя музея — Елены Илясовой — экскурсия — «Символ шарма и красоты». Экскурсию можно посмотреть на официальной странице департамента культуры и туризма Одесского городского совета в сети Facebook и на сайте Personalguide.



До 31 января в выставочном пространстве #Ragtime2.0 Музея западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) работает групповой проект «Право на ню». Все работы предоставлены украинским коллекционером, пожелавшим сохранить анонимность. В проекте участвуют 27 художников со всей Украины, представившие около 60 работ в избранном жанре.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская