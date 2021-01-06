Из зала одесского суда: Избрана мера пресечения подозреваемому в резонансном ДТП

По решению Киевского районного суда Одессы взят под стражу на 60 суток без права внесения залога 30-летний водитель «Mercedes-benz», который 2 января сбил 33-летнего велосипедиста и попытался скрыть преступление, спрятав погибшего в багажник.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, задержали водителя в полутора километрах, где он снова попал в дорожную аварию.

«Правонарушителю следователи объявили подозрение по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет», — говорится в полицейском сообщении.

Досудебное расследование продолжается.



Как сообщала Одесса News, 5 января на Молдаванке в Одессе дрифтер спровоцировал масштабное ДТП, в результате которого сгорела машина и два человека погибли.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области