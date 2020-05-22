С одесского бизнесмена сняли электронный браслет по причине забывчивости прокурора

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда снял с одесского бизнесмена Вадима Альперина обязательства носить электронный браслет и сдать паспорта, поскольку прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не прописал в своём ходатайстве необходимость возложения этих обязанностей.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Андрей Федур.



«Прокурор САП господин Семак, который, обращаясь в своё время в ВАКС с ходатайством о взыскании залога в доход государства и избрание меры пресечения — залог, «забыл» прописать в своём ходатайстве необходимость возложения обязанностей», — отметил он.

По словам адвоката, коллегия судей ВАКС 16 апреля, когда приняла решение взыскать с Альперина в доход государства 35 млн грн и избрала меру пресечения в виде залога, никаких других обязательств его подзащитному не предусмотрела.



Федур добавил, что судья ВАКС Сергей Мойсак не продлевал Альперину действия обязательств, поскольку их не было.

«Что же касается судьи Мойсак С. М., то он к этому не имеет никакого отношения. Он не возлагал на В.Альперина обязательств, не он их и снимал. Невозможно продолжить обязательства, которых нет!» — резюмировал адвокат.

Как сообщала Одесса News, ВАКС не удовлетворил ходатайство прокурора о продлении действия обязательств одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, среди которых ношение электронного средства контроля и обязательства сдать паспорта.

САП намерен повторно обратиться в суд с ходатайством о продлении обязательств Альперину.

16 апреля Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляцию САП и взыскала с Альперина в доход государства часть залога в размере 35 млн грн, что является половиной залога, которая была им внесена — 70 млн грн.

Суд установил, что Альперин нарушил возложенные на него обязательства в качестве подозреваемого. В частности, он не сдал свой паспорт гражданина Израиля.



Кроме того, суд увеличил до 76 млн грн размер залога, который должен внести Альперин. Впоследствии он внес дополнительные 41 млн грн залога.

19 марта следственный судья ВАКС Сергей Мойсак отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП по обращению в доход государства 70 млн грн залога, внесённого за бизнесмена Вадима Альперина, которому инкриминируют организацию коррупционных схем на таможне.

26 ноября 2019 года НАБУ и САП задержали и объявили подозрение 10 лицам, среди которых — 7 чиновников ГФС и таможни, по делу о махинациях с растаможкой товаров.

В то же время Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей сбежал контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании.

НАБУ задержало Альперина 27 ноября, когда он явился на допрос в САП. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает бизнесмена руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Высший антикоррупционный суд 29 ноября избрал Альперину, которого называют «королём одесской контрабанды», меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога. В начале декабря Альперин вышел из СИЗО под залог.