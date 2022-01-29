Суд на 2 месяца упёк измаильского убийцу за решётку: прояснилась ли причина его поведения

Суд избрал меру пресечения военнослужащему Национальной гвардии, солдату из Измаильского района Одесской области Артемию Рябчуку, устроившему 27 января стрельбу на территории предприятия «Южмаш» в Днепре, убив пятерых и ранив ещё столько же людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой за заседание суда.

Кировский районный суд Днепра решил отправить Артемия Рябчука под стражу без альтернативы внесения залога. Он будет находиться под стражей до 27 марта 2022 года.

Сторона обвинения просила суд отправить Рябчука на гауптвахту, но суд решил, что нацгвардейца следует отправить в СИЗО. Подсудимый Рябчук взял слово и сказал, что сожалет о содеянном и полностью признаёт свою вину.

«По моему мнению, что стало причиной этих событий должны рассматривать в другом уголовном производстве. А что было — пусть уже устанавливают соответствующие службы», — сказав адвокат Рябчука.

Между тем, как рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» сам телеведущий, в период 2018–2019 годов в воинской части 3021 Национальной гвардии (Днепр), где служил Рябчук, произошло два случая суицида, а с октября 2021 года — ещё два человека пытались покончить с собой: один выбросился из окна, один пытался вскрыть себе вены, пятеро самовольно покинули часть.

На эфир пригласили бывшую военнослужащую Елену Липовенко, служившую в этой части в 2018–2019 годах (она была старшим мастером инженерно-технической обороны), которая заявила о пытках в части.

«С тем, с чем столкнулась я, может столкнуться каждый. Были в этой части и пытки, и травля, и моральное давление, особенно на тех, кто более умён, не курит, не пьёт и хочет добиться справедливости», – сказала Липовенко в ответ на вопрос Шустера, что происходило в части в период, когда она служила.

Женщина рассказала о случае, который произошел с ней: когда она заболела, не смогла получить выходной.

«Когда во время службы я потеряла сознание, командиры закрыли меня в кабинете и не отпускали, смеялись. Я сказала: «Или я с собой сделаю что-то, или везите меня, окажите помощь. Вы же понимаете, что я тут просто умру?» – говорит она. По словам бывшей военнослужащей, одним из симптомов её заболевания было внутреннее кровотечение, онемение руки.

По словам Липовенко, здоровье в части «потеряли» и другие её сослуживцы.

Как сообщает днепропетровское издание «Наше місто», Жанна Шарова, пострадавшая в результате инцидента на «Южмаше», 28 января пришла в сознание, но по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова рассказали, что 22-летнюю девушку готовят к очередной операции. Врачи удалили Шаровой больше метра толстого и тонкого кишечника, девушка потеряла три литра крови, ей перелили 4,5 литра, чем удалось поднять уровень гемоглобина. Впереди – операция по стабилизации позвонка, через который вышла пуля.

В целом пострадавшим нацгвардейцам перелили 12 литров крови. Двоих из них переводят из реанимации в отделение, ещё один в тяжёлом, но стабильном состоянии.



Как сообщала Одесса News, ночью 27 января в Днепре на территории завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. Его задержали днем 27 января. Он сам вышел на связь после побега.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трём статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, сообщила народный депутат от партии «Слуга народа», член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на «Южмаше» ушёл в отставку.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod