В Одессе СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ

СБУ обезвредила в Одессе агентурную сеть ФСБ: среди задержанных – помощник подсанкционного депутата из Крыма.

Об этом сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвлённую агентурную сеть ФСБ, действовавшую в прифронтовых районах юга Украины.

«Злоумышленники разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса нашего государства. Также они корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре региона, в том числе энергогенерирующим предприятиям», — говорится в информации СБУ.

В результате многоэтапной спецоперации в Одессе задержан организатор агентурной группы. Им оказался местный житель, помощник одного из депутатов так называемого крымского парламента Константина Мальчикова. Установлено, что он периодически посещал Крым, где владеет базой отдыха.

Во время одной из таких поездок до полномасштабного вторжения его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов. Именно по его заданию после 24 февраля прошлого года российский агент пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для нужд ВСУ. Кроме того, он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны и «отчитывался» о результатах вражеских воздушных атак на украинские объекты.

Для сбора информации предатель выходил на местность, а также создал анонимный телеграмм-чат, в который привлёк своих «единомышленников», которые информировали «администратора» о замеченной украинской военной технике. Полученные сведения организатор агентурной группы передавал своему куратору через анонимные мессенджеры и черновики в электронных ящиках российских почтовых сервисов.

«Во время обысков по месту жительства предателя правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами переписки с агрессором. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения)», — сообщает Управление СБУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Другим участником агентурной сети ФСБ оказался прокремлёвский блогер Александр Синицын, с 2014 года скрывающийся от правосудия в российском городе Рязань. Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов России, среди которых – «russia today» и медиа-группа «РосБизнесКонсалтинг». В эфирах этих рупоров Кремля он распространял фейки по внутриполитической ситуации в Украине и поддерживал захват Крыма.

После выезда в Россию он создал пропагандистский Телеграмм-канал «Типичная Одесса», где продолжил распространять деструктивный контент. Установлено, что враждебный блогер был на прямой связи с «одесским» агентом России, от которого получал материалы о событиях на юге Украины и делал из них провокационные публикации.

Пророссийскому пропагандисту готовится сообщение о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификация её участников).

Продолжается досудебное расследование по привлечению к ответственности других участников вражеской агентуры.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года Бюро экономической безопасности разоблачило депутата Одесского городского совета в ведении бизнеса по законодательству страны-агрессора во временно оккупированном Крыму.

Фото: СБУ

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