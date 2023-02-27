Одесский филиал «Инфоксводоканал» сообщил о ситуации с водой в городе

Филиал «Инфоксводоканал» сообщил о ситуации с водоснабжением в Одессе 27 февраля.

По информации ДТЭК «Одесские электросети», — говорится в сообщении, — сегодня утром в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, из-за чего временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. В связи с этим были обесточены насосные станции филиала «Инфоксводоканал» и возникли перебои в водоснабжении потребителей.

«Для восстановления водоснабжения подавляющее большинство насосных станций было переведено на работу от генераторов. Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не позволяют использовать на них источники автономного питания. Именно поэтому по состоянию на 11:45 из-за отсутствия электроэнергии на одной из насосных станций без водоснабжения остаются потребители Приморского района города Одессы», — информирует предприятие.

Отмечается, что «также возможно снижение давления в Малиновском районе».

Специалисты «Укрэнерго» и ДТЭК «Одесские электросети» делают всё возможное для скорейшего решения этого вопроса в ближайшие часы.

Одесса News назвала адреса бюветов в Одессе, где можно набрать воду.

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