Кому в Одессе отключат воду 1 июня

В связи с необходимостью проведения 1 июня аварийных ремонтных работ на территории ВНС «Столбовая» в Одессе будет прекращено водоснабжение домов по некоторым адресам.

Об этом предупредил филиал «Инфоксводоканал».

Так, с 9:00 до 17:00 в этот день воды не будет у потребителей следующих улиц города:

ул. Бабеля,

ул. Бугаевская,

Виноградный пер.,

ул. О. Вишни,

ул. Выездная,

ул. Иоганна Гена,

ул. Дальницкая,

ул. Желябова,

ул. Колоническая,

ул. Новикова,

ул. Радужная,

ул. В. Стуса,

ул. Строганова,

ул. Столбовая,

ул. Степная.

ул. Танкистов,

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