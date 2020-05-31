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Кому в Одессе отключат воду 1 июня

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В связи с необходимостью проведения 1 июня аварийных ремонтных работ на территории ВНС «Столбовая» в Одессе будет прекращено водоснабжение домов по некоторым адресам.

Об этом предупредил филиал «Инфоксводоканал».

Так, с 9:00 до 17:00 в этот день воды не будет у потребителей следующих улиц города:

  • ул. Бабеля,
  • ул. Бугаевская,
  • Виноградный пер.,
  • ул. О. Вишни,
  • ул. Выездная,
  • ул. Иоганна Гена,
  • ул. Дальницкая,
  • ул. Желябова,
  • ул. Колоническая,
  • ул. Новикова,
  • ул. Радужная,
  • ул. В. Стуса,
  • ул. Строганова,
  • ул. Столбовая,
  • ул. Степная.
  • ул. Танкистов,

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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