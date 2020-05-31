Кому в Одессе отключат воду 1 июня

В связи с необходимостью проведения 1 июня аварийных ремонтных работ на территории ВНС «Столбовая» в Одессе будет прекращено водоснабжение домов по некоторым адресам.
Об этом предупредил филиал «Инфоксводоканал».
Так, с 9:00 до 17:00 в этот день воды не будет у потребителей следующих улиц города:
- ул. Бабеля,
- ул. Бугаевская,
- Виноградный пер.,
- ул. О. Вишни,
- ул. Выездная,
- ул. Иоганна Гена,
- ул. Дальницкая,
- ул. Желябова,
- ул. Колоническая,
- ул. Новикова,
- ул. Радужная,
- ул. В. Стуса,
- ул. Строганова,
- ул. Столбовая,
- ул. Степная.
- ул. Танкистов,
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