Кто ещё в Одессе 24 апреля останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене задвижки диаметром 300 мм некоторым потребителям воды в Одессе отключат водоснабжение с утра 24 апреля.
Об этом сообщил филиал «Инфоксводоканал».
Отмечается, что воды не будет в этот день с 9:00 до 19:00 у потребителей следующих улиц города:
— ул. Дальницкой
— ул. В. Стуса
— ул. Бабеля
— ул. Бугаевской
— ул. Строганова
— ул. Колонической
— Виноградного переулка.
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Как сообщала Одесса News, с 23:50 23 апреля до 06:30 24 апреля также будет прекращена подача воды отдельным потребителям города.