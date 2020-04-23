Кто ещё в Одессе 24 апреля останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене задвижки диаметром 300 мм некоторым потребителям воды в Одессе отключат водоснабжение с утра 24 апреля.

Об этом сообщил филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что воды не будет в этот день с 9:00 до 19:00 у потребителей следующих улиц города:

— ул. Дальницкой

— ул. В. Стуса

— ул. Бабеля

— ул. Бугаевской

— ул. Строганова

— ул. Колонической

— Виноградного переулка.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, с 23:50 23 апреля до 06:30 24 апреля также будет прекращена подача воды отдельным потребителям города.