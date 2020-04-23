Медработники Одессы получили бесплатный проезд в электротранспорте

Исполком Одесского горсовета принял 23 апреля решение о бесплатном проезде работников опорных медицинских учреждений города, занятых диагностикой и лечением больных COVID-19 в городском пассажирском электротранспорте.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Предоставить право бесплатного проезда городским пассажирским электротранспортом общего пользования работникам учреждений здравоохранения, согласно прилагаемому перечню медучреждений», — говорится в документе.



Проект этого решение, внесенное на обсуждение коллегиального органа самоуправления исполняющим обязанности директора департамента городского хозяйства Дмитрием Жеманом, поддержали все участники внеочередного заседания, которое, кстати, впервые проводилось в формате видеоконференции.



Председательствующий на заседании мэр Одессы Геннадий Труханов внёс предложение о дополнении перечня медучреждений, работникам которых решено предоставить право бесплатного проезда в горэлектротранспорте.



«Поскольку Министерство здравоохранения решило привлечь к ПЦР-диагностике на СОVID-19 вирусологическую лабораторию Украинского государственного научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова, который только за прошедшие сутки протестовал около двухсот одесситов, предлагаю предоставить право бесплатного проезда в горэлектротранспорте также специалистам этого учреждения Минздрава», — сказал Труханов.



Дополнение было единогласно поддержано членами горисполкома.



Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов выразил недоумение в связи с тем, что он, как глава городской комиссии по техногенно–экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, не был своевременно проинформирован о подключении одесского противочумного института к исследованиям на коронавирус.

Фото и видео: «Одесса»