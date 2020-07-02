Количество заболевших в мире коронавирусом приближается к 11 миллионам

В мире по состоянию на утро 2 июля количество больных COVID-19 составляет 10 811 206 человек (+220 127 за сутки).

Об этом сообщается на сайте Worldometer.

При этом 6 033 526 человек выздоровели, 519 050 пациентов — умерли (+4 955).

В общей сложности, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Наибольшее количество больных COVID-19 в США 2,779,953, где умерли 130 798 человек (+676 за сутки).

На втором месте находится Бразилия, где погибли 60 713 (+1 057), на третьем месте антирейтинга расположилась Великобритания, где умерли 43 906 (+176 за сутки).

Украина находится на 34-м месте по количеству заболевших.

Как сообщала Одесса News, по мнению ВОЗ, пандемия на глобальном уровне набирает темп.