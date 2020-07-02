Желание уйти от ответственности или что-то другое: глава НБУ подал в отставку

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс -служба НБУ в Facebook.

«Сегодня председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по словам Смолия в течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление.

«Это делает невозможным эффективное выполнение мною как Главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка Украины», — подчеркнул Смолий.

Правление НБУ обнародовало своё заявление, обнародованное на сайте Нацбанка, в котором призывает власть и политиков дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на него законодательством.

«Члены Правления Национального банка Украины уважают решение Главы Национального банка относительно отставки и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления», — отмечается в заявлении.

В то же время Правление указывает, что считает своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.

«Правление призывает Президента, правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины «О Национальном банке Украины», — отмечают в НБУ.

Офис Президента Украины сегодня ночью отреагировал на заявление Смолия.

Как сообщается на странице ОПУ в Facebook, «обеспечение независимости Нацбанка Украины остаётся нашим безусловным приоритетом, о чём неоднократно говорил Президент Украины. Правление Национального банка Украины продолжит свою деятельность на основе независимости и профессионализма. Нацбанк Украины вместе с правительством должен продолжать проводить благоразумную денежно-бюджетную политику, которая послужит гарантией макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и возобновлению банковского кредитования».

В ОПУ подчеркнули, что «дискуссии вокруг деятельности Нацбанка Украины должны строиться исключительно на принципах профессионализма и не должны быть политические коннотации, которые могут негативно сказаться на институциональном потенциале и независимости Нацбанка Украины».

Замглавы депутатской фракции политпартии «Голос» Ярослав Железняк сказал, что «заявление об увольнении, тем более с признанием того, что на Национальный банк и его руководство оказывается постоянное системное политическое давление, — это печальная новость, но ожидаемая. Я полностью подтверждаю, как первый заместитель главы профильного комитета, что это соответствует действительности. Примером такого давления является, например, принятие постановления о непризнании работы Нацбанка удовлетворительной с большим количеством манипуляций, которая более присуща неким средствам массовой информации с не очень хорошей репутацией, чем политикам. И поэтому сейчас это решение не о конкретном человеке, а о том, как, к сожалению, осуществляется политика в этом государстве».

По мнению Железняка, в этой ситуации возникает угроза для сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Последствиями такого заявления может быть прекращение или значительное ослабление нашего сотрудничества с МВФ. Следствием такого заявления может быть перемена денежной политики этой страны, в том числе, когда власть начинает печатать гривню, а это приводит к инфляции, к повышению кредитных ставок. И это, к сожалению, приводит к экономической нестабильности. А самое главное, следствием этого заявления может быть то, что старые коррупционные элиты снова будут возвращаться в финансовый сектор нашей страны», — уточнил политик.

Для справки. Верховная Рада 15 марта 2018 года назначила Якова Смолия председателем Национального банка Украины вместо Валерии Гонтаревой. До назначения главой Нацбанка он исполнял обязанности главы НБУ с 11 мая 2017 года, с октября 2016 работал первым заместителем Гонтаревой, с апреля 2014 года — её заместителем.

До работы в Нацбанке Смелый занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества «Престиж-групп» с ​​2006 года. С 1994 год 2005 он занимал должность начальника управления автоматизации, а позже — заместителя председателя правления Акционерного почтово-пенсионного банка «Аваль».

До 1994 года Смолий работал в Тернопольском областном управлении НБУ. По специальности математик, учился во Львовском государственном университете им. И. Франко, имеет научную степень кандидата экономических наук.