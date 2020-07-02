Согласно этикета пойдёт у нас беседа: 5 июля в Одессу собирается Президент

По традиции, в первое воскресенье июля — 5 числа — в Одессе состоится празднование Дня Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины, участие в котором собирается принять Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Думская, в Одесском заливе с участием десятка единиц национального флота прошла первая репетиция военно-морского парада в честь Дня Военно-морских сил Украины.

Кстати. Военно-морской парад будет проходить в Одессе второй раз за всю новейшую историю города. Первый был 24 августа 2014 года. Его принимал тогдашний глава государства Пётр Порошенко.

Как сообщала Одесса News, 11 июня Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины.

Фото: Думская