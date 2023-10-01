Верховный представитель ЕС воочию в Одессе увидел последствия российской агрессии

30 сентября Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель побывал в Одессе.

Об этом сообщает Telegram-канал председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера.

«Рады были приветствовать в Одессе друга Украины Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Господин Боррель ознакомился с последствиями российского терроризма относительно украинского зерна, гражданской инфраструктуры и памятников архитектуры Одессы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Верховный представитель ЕС своими глазами увидел разрушения, вызванные российскими обстрелами и в очередной раз осудил варварства России против Украины.

Жозеп Боррель выразил уважение всем борющимся за Украину на фронте.

Олег Кипер подчеркнул, что визит Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности в Одессу — демонстрация поддержки со стороны ЕС в борьбе Украины за территориальную целостность и независимость.

«Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. Вместо этого он попадает в новости как частая мишень войны Путина. ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией», – написал дипломат в Twitter.

Одесса News информировала, что в июле 2023 года Жозеп Боррель заявил: «Ответом ЕС на варварские российские обстрелы Одессы, в результате которых погибают люди, разрушается портовая инфраструктура и уничтожаются запасы зерна, предназначенные для наиболее уязвимых стран мира, будет увеличение военной помощи для Украины».

Фото: ООГА, Эра

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