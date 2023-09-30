Захватывающее шоу для детей пройдёт в Одесском театре музкомедии

7 октября шоу-программа Minecraft и Brawl Stars спасают Roblox пройдёт в Одесском театре музкомедии им. М. Водяного.

Уникальное интерактивное шоу по сюжетам трёх популярнейших игр современности. Использование технологий дополненной реальности. Незабываемые впечатления, которыми дети захотят поделиться с друзьями и родными.

Minecraft, Brawl Stars и Roblox – игровые миры, которыми увлекаются все маленькие игроки. Потому билет на шоу станет для них лучшим подарком.

Благодаря уникальному формату программы все гости ощутят себя частью невероятно увлекательной истории. Дети смогут взаимодействовать со сценой, уничтожающей злых зомби с помощью своих телефонов.

События развернутся вокруг злодея Читера, цель которого – захватить миры Minecraft, Brawl Stars и Roblox. А каков будет финал увлекательных приключений – остаётся главной интригой шоу!

Билеты от 120 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 11.00.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

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