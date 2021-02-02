В Одессе открылся единственный в Украине в условиях карантина музыкальный фестиваль

В Одесском национальном академическом театре оперы и балета начался фестиваль искусств «Зимний променад».

Целью его проведения является популяризация мирового классического и современного искусства. Это один из самых масштабных оперно-балетных фестивалей в Украине в условиях карантина, — сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Фестиваль начался премьерой 2021 года — оперой «Травиата» Джузеппе Верди — вечной классикой в ​​современном прочтении. Спектакль уже стала победителем фестиваля-премии «ИГРА» в категории «Лучшая музыкальное представление» и первым оперным спектаклем, получившем престижную театральную премию им. Леся Курбаса. Сейчас этот спектакль номинирован на Шевченковскую премию.



На открытии фестиваля были председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и первый заместитель Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Сергей Гриневецкий и генеральный директор театра Надежда Бабич ознакомили гостя с уникальной экспозицией Музея театра.

Фестиваль искусств «Зимний променад» будет в Одесской опере до 28 февраля.

Одесса News опубликовала интервью с Евгением Лавренчуком, главным режиссёром Одесского национального академического театра оперы и балета.

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