В одесском Доме клоунов расскажут о жизни последнего настоящего волшебника

Хотели бы вы взять интервью у настоящего волшебника? Узнать, как он живёт? О чём мечтает? Почему грустит?

Интерактивный спектакль «Интервью с Волшебником» погрузит вас в мир Магии и Иллюзии, а также расскажет вам о жизни последнего Волшебника.

Захватывающие фокусы и интерактивные трюки ждут вас.

Цена билетов от 180 до 250 грн. Их можно купить здесь.

Приходите 11 декабря, в субботу, в 11.00 или в 13.00 в Дом клоунов.

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