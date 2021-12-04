В одесском Доме клоунов расскажут о жизни последнего настоящего волшебника

Хотели бы вы взять интервью у настоящего волшебника? Узнать, как он живёт? О чём мечтает? Почему грустит?
Интерактивный спектакль «Интервью с Волшебником» погрузит вас в мир Магии и Иллюзии, а также расскажет вам о жизни последнего Волшебника.
Захватывающие фокусы и интерактивные трюки ждут вас.
Цена билетов от 180 до 250 грн. Их можно купить здесь.
Приходите 11 декабря, в субботу, в 11.00 или в 13.00 в Дом клоунов.
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