C 16 июля в Украине заработают новые нормы языкового общения

С 16 июля в Украине будут внедрены нововведения по использованию государственного языка в сфере культуры.

Разъяснения о нововведениях дало Министерство культуры и информационной политики.

Отмечается, что 16 июля вступают в силу части 2-6 и 8-я статьи 23 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которыми нормируется применение государственного языка в сфере культуры.

В частности, предусмотрено, что: языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение иных языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, установленных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины.

Сопровождение культурных мероприятий в Украине осуществляется на государственном языке, или же организатор обеспечивает синхронный или последовательный перевод такого выступления на государственном языке.

Объявления, афиши, другие информационные материалы о культурно-творческих и зрелищных мероприятиях и входные билеты изготавливаются на государственном языке. Допускается использование иных языков наряду с государственным, при этом текст на ином языке не может быть больше по объёму и шрифту, чем текст на государственном языке.

Согласно новым нормам, публичное исполнение и/или публичный показ театрального спектакля на ином языке, чем государственный, в государственном или коммунальном театре должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или иным способом.

Языком музейного дела и творческих выставок, а также языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.

В МКИП пояснили, что в рамках мероприятий кинофестивалей, проводимых в Украине по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере кинематографии, в кинозрелищных учреждениях Украины допускается показ фильмов на языке оригинала, но с субтитрами, выполненными на государственном языке.

Туристическое и экскурсионное обслуживание должно быть на украинском языке, но туристическое обслуживание иностранцев и лиц без гражданства может осуществляться на ином языке.

Как сообщала Одесса News, с 16 января 2021 года вступили в действие нормы статьи 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

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