Одесская теннисистка Ястремская попала в полуфинал престижного турнира в Германии

Вторая «ракетка» Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) завоевала право играть в полуфинале турнира WTA в Гамбурге (Германия) с призовым фондом 235 тысяч 238 долларов.

В пятницу 21-летняя одесситка в 1/4-й финала победила опытную итальянку Сару Эррани — 7:6 (7:4), 6:4, — сообщает спортивное издание XSPORT.

Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты.

В шаге от титульного матча Ястремская встретится с румынкой Еленой-Габриелой Русе (198). Ранее теннисистки на корте не встречались.

«Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре, по выступлению перед зрителями. Сейчас такое ощущение, будто бы я выиграла свой первый турнир, если честно. Я не играла с прошлого ноября, мой теннис сегодня был нестабильным. Но я рада, что сыграла, я могу только поблагодарить мою команду, мою семью, которые всегда были рядом, болельщиков.

Я так счастлива вернуться. Если честно, я не знала, что буду первой сеяной на этом турнире. Я впервые играю в Гамбурге, мне всё нравится, я получаю удовольствие от выступления здесь. Никаких целей я перед собой не ставлю, я просто хотела вернуться и показать всё, над чем я работала. Основная цель для меня – просто играть», — поделилась своими эмоциями об играх в Гамбурге одесситка.