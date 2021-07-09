Одесская теннисистка Даяна Ястремская выиграла первый матч после возвращения в Тур

Вторая ракетка Украины, одесская теннисистка Даяна Ястремская, после длительного перерыва, вызванного допинг-скандалом, уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге (Германия), переиграв польку Магдалену Фреш со счётом 7:6(5), 6:1.

Об этом сообщает XSPORT.

«За 1 час 47 минут матча Ястремская оформила четыре брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 145-й номер рейтинга WTA Фреш дважды брала подачу оппонентки и допустила три двойные ошибки», — говорится в сообщении.

Далее, в 1/4 финала турнира Hamburg European Open 9 июля, Ястремская встретится с итальянкой Сарой Эррани.

Победительница встречи Ястремская-Эррани сойдётся в полуфинале с лучшей теннисисткой поединка между четвёртым номером «посева» американкой Даниэль Коллинз и Еленой-Габриэлой Рьюз из Румынии.

Как сообщала Одесса News, в 2021-м году Ястремская ещё не играла. В январе её обвинили в употреблении запрещённых веществ и дисквалифицировали. Практически полгода украинка пыталась очистить своё имя, и ей это удалось, однако Wimbledon довелось пропустить.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.