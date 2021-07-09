Украина и Литва договорились о железнодорожном маршруте Клайпеда-Одесса

Украина и Литва договорились о развитии единого железнодорожного маршрута между Черноморским и Балтийским регионами.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook.

В литовском городе Клайпеда состоялась встреча министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра транспорта и связи Литвы Мариуса Скуодиса, на которой министры обсудили вопросы усиления сотрудничества и перспективы новых проектов.

«Литва является одним из главных стратегических партнёров Украины, в частности, в контексте наших евроатлантических устремлений. Мы очень ценим это сотрудничество и настроены на его дальнейшее усиление. Многое о новых возможностях взаимодействия говорилось на встрече Президентов Украины и Литвы. Партнёрство в сфере транспорта — один из приоритетов. Мы возобновляем диалог о реализации давней идеи — соединении железнодорожным сообщением Балтийского и Черноморского регионов. Для обеих стран это шанс оптимизировать логистику, увеличить нагрузку на морские порты и выйти на новые мировые рынки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с министром транспорта и связи Литвы украинская сторона договорилась о запуске пилотного проекта, в рамках которого будут развиваться мультимодальные перевозки между странами, в том числе путём увеличения потока полуприцепов.

Сейчас между Балтийским и Черноморским регионами осуществляются крупные грузовые потоки, однако доля грузов, движущихся из Украины, очень низкая. В Клайпедском порту украинские грузы составляют лишь около 1-2% всех грузов. По оценкам литовской стороны, поток товаров из Украины потенциально может быть в десять раз выше.

Для осуществления мультимодальных грузовых перевозок морем и железной дорогой будут использоваться в том числе и автомобильные полуприцепы как интермодальные транспортные единицы. Чтобы это стало возможным, Министерство инициирует изменения в украинское законодательство, что позволит классифицировать полуприцепы как груз, а не как транспортное средство.

Запуск пилотного проекта планируется в сентябре. Успешная реализация договорённости имеет потенциал сделать Клайпедский порт в Литве северными воротами Украины для выхода в Скандинавию, в то же время Одессу — южными морскими воротами Литвы в Черноморский регион.

Одесса News сообщала об идее строительства водного пути Е40, который должен соединить Балтийское и Чёрное моря, что экономически выгодно Украине, однако возможна опасность истощения водных ресурсов и вред экологии.

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