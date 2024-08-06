В Виннице строят сухой порт, который свяжет центр страны с портами Большой Одессы

В Виннице строят сухой порт, который свяжет центральные регионы страны с портами Большой Одессы.

На первом этапе будет построена железнодорожная инфраструктура и контейнерная площадка пропускной способностью 30 тыс. TEU в год, — сообщил заместитель мэра Винницы Андрей Очеретный.

«По сути, это логистический хаб с соответствующей инфраструктурой, только не на море, а на суше», – отметил он.

Отмечается, что сумма частных инвестиций в винницкий объект составляет более 15 млн. долларов, а строительство разделено на две очереди. Работы стартовали весной 2024 года. Уже готова часть железнодорожных путей, весоизмерительная система, складское помещение на 3,5 тысяч м2.

Вводить в эксплуатацию сухой порт планируется в 3 квартале этого года.

«Этот терминал — продолжение стратегии Группы развития сети терминалов по всей Украине, которая позволит стать отправной точкой для украинского продукта», — отметили в железнодорожном терминале Группы «Лемтранс».

Одесса News информировала, что ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» для обеспечения загрузки государственного флота призвало Кабинет Министров ввести скидку на железнодорожные перевозки агропродукции в порт Измаил.

Фото: Андрей Очеретный/Facebook

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