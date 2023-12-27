Одесские порты принимают техническую соль из Африки, почему не закупают закарпатскую

Сейчас техническую соль в Украину поставляют через порты Большой Одессы из африканских стран, однако соль есть рядом — на месторождениях в Закарпатье.

По сообщению главы Закарпатской облгосдминистрации Виктора Микиты, тонна закарпатской технической соли стоит 3 тысячи гривен, она дороже африканской, но гораздо качественнее, запрос на рынке на неё есть.

«Своя соль Украине нужна, как и вообще, любые свои ресурсы. Тем более, она нужна региону – это налоги и рабочие места. Стоимость закарпатской соли из Буштынского месторождения сейчас составляет 3 тыс. грн. за тонну. Но качество её на порядок выше африканского: производитель проводил экспертизы, она прекрасно растворяется. Поэтому закарпатскую соль будут покупать», – надеется председатель ОГА.

Нол пока что техническую соль в Украину поставляют из африканских стран.

«Я так понимаю, зерновым коридором на обороте в порты Одессы. Стоимость составляет 2,5 тыс. грн за тонну. В целом до войны стоимость технической соли из «Артёмсоли» составляла 1,5 тыс. грн. Когда вообще не было никакой соли в первый год войны, мы завозили её из Польши, её стоимость составляла 7-9 тыс. грн за тонну», — рассказал Микита.

Он добавил, что в конце 2023 года Закарпатье частично восстановило промышленную добычу технической соли на Буштинском месторождении, которое начали разрабатывать в первый год полномасштабного вторжения. С 2022 года инвестор вложил уже около 170 млн. гривен в этот проект. Сейчас предприятие продолжает разрабатывать месторождение — укрепляет тоннель и добывает около 45 тонн технической соли в сутки.

При необходимости технической соли на рынке производитель может увеличивать эту цифру до 200 тонн в сутки. Так поступали в ноябре, когда во время снежного фронта были парализованы дороги в нескольких регионах Украины. В Одесскую область, где ситуация была критической, из Буштынского месторождения техническую соль передали бесплатно — 54 тонны технической закарпатской соли, из которой вышло около 150 тонн смеси для посыпки дорог.

Для справки. После предварительных геологических исследований и апробации Тереблянского соляного месторождения в Закарпатской области в 2015 году зафиксировано, что оно имеет запасы каменной соли объёмом 15,5 млн. тонн.

Одесса News информировала, что в феврале 2023 года в морской порт Измаил прибыло судно из Египта, доставившее техническую соль для нужд украинской дорожной отрасли.

Фото: Укринформ

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