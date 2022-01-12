Кабмин ввёл госрегулирование цен на ряд продуктов питания

Кабинет Министров Украины на заседании 12 января ввёл временное регулирование цен на ряд продуктов питания.
Проект постановления «О внесении изменения в пункт 414 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236», которое в сегодняшней повестке правительства было под №4.14, был принят без обсуждения.
В проекте постановления говорится, что Кабмин вносит изменения в своё постановление о карантине, заменяя слова «хлеб ржано-пшеничный и батон» рядом продуктов питания. Это:
- хлеб ржано-пшеничный;
- батон;
- крупа гречневая;
- сахар-песок;
- мука пшеничная высшего сорта;
- макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта);
- молоко пастеризованное 2,5-процентной жирности (в плёнке);
- масло подсолнечное;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушка куриная);
- масло сливочное жирностью 72,5%.
В пояснительной записке к документу сказано, что принятое Кабмином постановление предусматривает: в период действия карантина «предельный уровень торговой надбавки на эти продукты не должен превышать 10% от оптово-пропускной цены с учётом маркетинговых рекламных логистических услуг, услуг по подготовке, обработке упаковки и других услуг, связанных с реализацией конечному потребителю».
Кстати. Согласно данным Госстата, за прошлый год в Украине средние потребительские цены выросли следующим образом:
- гречневая крупа – на 23,8% (+8,9 грн);
- сахар – на 34,9% (+7,3 грн);
- пшеничная мука – на 15,4% (+1,96 грн);
- макаронные изделия – на 18,4% (+3,72 грн);
- молоко – на 9,2% (+2,36 грн);
- подсолнечное масло – на 48% (+20,25 грн);
- яйца – на 11,5% (+3,15 грн);
- птица – на 26,9% (+15,06 грн);
- сливочное масло – на 12,3% (+5,46 грн).
Следовательно, считают в правительстве, формирование цен на эту продукцию нуждается в государственном регулировании.
Как сообщала Одесса News, подорожание продовольственного сырья с 2022 года на 20% может спровоцировать скачок инфляции на 8-10%, поэтому украинское правительство планирует ввести продуктовые карточки.
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