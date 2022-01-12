Кабмин ввёл госрегулирование цен на ряд продуктов питания

Кабинет Министров Украины на заседании 12 января ввёл временное регулирование цен на ряд продуктов питания.

Проект постановления «О внесении изменения в пункт 414 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236», которое в сегодняшней повестке правительства было под №4.14, был принят без обсуждения.

В проекте постановления говорится, что Кабмин вносит изменения в своё постановление о карантине, заменяя слова «хлеб ржано-пшеничный и батон» рядом продуктов питания. Это:

хлеб ржано-пшеничный;

батон;

крупа гречневая;

сахар-песок;

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта);

молоко пастеризованное 2,5-процентной жирности (в плёнке);

масло подсолнечное;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная);

масло сливочное жирностью 72,5%.

В пояснительной записке к документу сказано, что принятое Кабмином постановление предусматривает: в период действия карантина «предельный уровень торговой надбавки на эти продукты не должен превышать 10% от оптово-пропускной цены с учётом маркетинговых рекламных логистических услуг, услуг по подготовке, обработке упаковки и других услуг, связанных с реализацией конечному потребителю».

Кстати. Согласно данным Госстата, за прошлый год в Украине средние потребительские цены выросли следующим образом:

гречневая крупа – на 23,8% (+8,9 грн);

сахар – на 34,9% (+7,3 грн);

пшеничная мука – на 15,4% (+1,96 грн);

макаронные изделия – на 18,4% (+3,72 грн);

молоко – на 9,2% (+2,36 грн);

подсолнечное масло – на 48% (+20,25 грн);

яйца – на 11,5% (+3,15 грн);

птица – на 26,9% (+15,06 грн);

сливочное масло – на 12,3% (+5,46 грн).

Следовательно, считают в правительстве, формирование цен на эту продукцию нуждается в государственном регулировании.

Как сообщала Одесса News, подорожание продовольственного сырья с 2022 года на 20% может спровоцировать скачок инфляции на 8-10%, поэтому украинское правительство планирует ввести продуктовые карточки.

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