Японская компания MAYEKAWA готова сотрудничать с одесским бизнесом

21 июля заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман провёл встречу с делегацией японского производственного гиганта MAYEKAWA.

Как отмечает официальный сайт города, «Mayekawa MYCOM» — промышленное предприятие, которое с 1924 года занимается производством промышленного холодильного и другого оборудования.

Сообщается, что региональный руководитель компании Хироши Нишикава рассказал о том, что компания имеет большие производственные мощности, может поставлять тепловые насосы и холодильное оборудование для муниципальных объектов и крупных промышленных предприятий.

Павел Вугельман рассказал японцам об инвестиционной стратегии «Одесса 5Т», в рамках которой возможно сотрудничество, а также об инвестиционном форуме «5Т», на который пригласил представителей компании.

«Компания MAYEKAWA готова сотрудничать и с нашим бизнесом. Поэтому приглашаю всех заинтересованных в совместной работе обращаться в офис «Одесса 5Т», где можно получить контакты и подробную информацию об этой и многих других мировых компаниях, работающих в Украине и Одессе», — отметил заместитель городского головы.

Как сообщала Одесса News, Украина и Литва договорились о развитии единого железнодорожного маршрута между Черноморским и Балтийским регионами — Клайпеда-Одесса.

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