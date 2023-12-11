НКРЭКУ приняла решение повысить тариф на передачу электроэнергии для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче с 1 января 2024 года до 528,57 грн/МВт-час.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 9 декабря, сообщило агентство «Укринформ».

Расходы на покрытие возложения специальных обязанностей, а также по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников в структуре тарифа на передачу в 2024 году предусмотрено на уровне 16,2 млн грн.

Ряд украинских бизнес-ассоциаций и экономистов против такого решения, поскольку оно, по предварительным оценкам, будет стоить бизнесу более 13 млрд грн, которые могли бы направить в бюджет в виде налогов.

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Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский заявил, что повышение тарифов не всегда означает улучшение финансового состояния компании, ведь эффективность использования этих средств должна контролироваться. Поэтому вместо повышения тарифа «Укрэнерго» должно прибегнуть к реструктуризации долгов – это популярная практика, используемая странами всего мира для уменьшения кредитной нагрузки, и компания тоже может воспользоваться этим инструментом, считает эксперт.

Согласно расчётам НКРЭКУ, после повышения тарифов доход «Укрэнерго» должен составить 58,7 млрд грн.

Одесса News информировала, что в Украине для обычных потребителей цена на газ, тепло, горячую воду до конца отопительного сезона останется без изменений.

30 мая 2023 года Кабинет Министров Украины повысил тариф на электроэнергию для населения до 2,64 грн за киловатт-час.

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