Шмыгаль: Цены на газ, тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не изменятся

В Украине цена на газ, тепло, горячую воду до конца отопительного сезона останется без изменений.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона. Мы продолжили действие ВСО (возложение специальных обязанностей, — ред.) на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от «Нафтогаза» объёмы голубого топлива по фиксированной цене – 7,4 грн/м3. Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы», – сказал Шмыгаль.

По его словам, продолжается заключение договоров между «Нафтогазом» и предприятиями теплокоммунэнерго. Около 600 производителей тепла уже подали заявки, с большинством основных предприятий договоры поставки подписаны.

В целом, правительство Украины и государства-союзники направили на восстановление и защиту энергетики $2,3 млрд, подчеркнул Премьер-министр.

Для справки. Ранее НАК «Нафтогаз Украины» заявлял, что цена на газ для населения от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» останется неизменной по меньшей мере до 30 апреля 2024 года и составит 7,96 грн за кубометр (с НДС).

Понятие ВСО — возложение специальных обязанностей — появилось в Украине в 2015 году после принятия закона «О рынке природного газа». До этого существовало понятие гарантированной цены, которое было чётким и взвешенным инструментом государственного регулирования согласно закону «О ценах и ценообразовании», с понятным порядком применения и ответственностью за нарушения. Механизм ВСО — это аналог гарантированной цены.

Одесса News информировала, что 30 мая Кабинет Министров Украины повысил тариф на электроэнергию для населения до 2,64 грн за киловатт-час.

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