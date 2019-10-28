Субсидии в этом году не уменьшатся

Все, у кого имеются субсидии на этот отопительный сезон, пройдут его на тех условиях, на которых они уже оформлены.

Об этом в своем видеоблоге в Facebook заявил Премьер-Министр Украины Алексей Гончарук.

«Субсидии уменьшены в этом году точно не будут. И этот отопительный сезон, все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили. И принцип оформления субсидий также не меняется и в следующем году», — отметил глава правительства.

Он пояснил, что те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно, нуждаются в большей защите государства, будут получать субсидии большего размера.

Гончарук также подтвердил намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила на коммунальные услуги не более 15% от совокупного дохода.

«В рамках этого показателя мы и будем держаться», — заверил руководитель Кабмина.

Как сообщала Одесса News, в октябре Кабинет министров Украины одобрил изменения в постановления, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет.