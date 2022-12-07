Кабмин сообщил о первом решении для гарантии духовной независимости украинцев

Кабмин Украины принял первое решение во исполнение указа Президента относительно гарантий духовной независимости украинцев.

Об этом 6 декабря на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись его вступительной речи опубликована в Facebook.

«На прошлой неделе на заседании СНБО был рассмотрен вопрос о связях отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором. Как сказал на днях Президент Владимир Зеленский, мы должны гарантировать духовную независимость нашего народа и не дадим врагу ослабить нас изнутри, – сказал премьер. – Поэтому сегодня во исполнение указа Президента принимаем первое решение в этом направлении. Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести будет отнесена к центральным органам исполнительной власти, подчиняющимся непосредственно Кабинету Министров Украины».

Также, по словам Шмыгаля, подотчётными и подконтрольными госслужбе станут структурные подразделения местных госадминистраций, к полномочиям которых относятся вопросы деятельности религиозных организаций.

Для справки. УПЦ МП – часть Русской православной церкви, которая официально имеет статус «самоуправляемой церкви с правами широкой автономии». На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это «попытка скрыть то, что УПЦ остаётся в юрисдикции Московского патриархата».

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете деятельности в Украине Русской православной церкви и связанных с ней религиозных организаций.

1 декабря Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) и Киево-Печерской лавры. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.

В этот же день Зеленский ввёл в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях, в частности, против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского, который является диаконом УПЦ МП. Кроме того, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП, оправдывавшего захват Крыма.

2 декабря Зеленский анонсировал новые шаги для «духовной независимости» украинцев.

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