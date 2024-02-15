В Конгрессе говорят о «серьёзной угрозе нацбезопасности США» со стороны России

14 февраля председатель комитета по разведке Палаты представителей США, республиканец Майк Тернер заявил, что есть информация о «серьёзной угрозе национальной безопасности» Соединённых Штатов.

Об этом сообщает Reuters, пишет издание ГОРДОН.

О какой именно угрозе идёт речь, Тернер не уточнил, но СМИ говорят, что угроза, о которой упоминает Тернер, касается страны-агрессора России и космоса.

Тернер призвал президента США Джо Байдена «рассекретить всю информацию», касающуюся этой угрозы, чтобы можно было открыто обсуждать способы реагирования и Конгрессу США, и Белому дому, и союзникам Соединённых Штатов.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон заявил журналистам, что ситуация находится в «твёрдых руках» и «нет нужды беспокоиться».

ABC News, ссылаясь на два своих источника, сообщило, что речь идет о желании России отправить ядерное оружие в космос. Собеседники телеканала уверяют, что ставка делается не на сброс бомбы на Землю, а на возможность использовать ядерное оружие против спутников.

Конгрессмены называют проблему «очень тревожной» и «очень деликатной», но призвали не впадать в панику.

Одесса News информировала, что США намерены разместить часть стратегического оружия с ядерными боеголовками на территории Великобритании из-за угрозы со стороны РФ.

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