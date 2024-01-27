США планируют вернуть своё ядерное оружие в Великобританию из-за угрозы со стороны РФ

США намерены разместить часть стратегического оружия на территории Великобритании.

Об этом 26 января сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на The Telegraph, The Sun и документы Пентагона.

В них говорится, что речь идёт о возвращении ядерных боеголовок на авиабазу Лейкенхи в Саффолке. Они находились там до 2008 года, но потом Пентагон вывез, посчитав, что угроза холодной войны со стороны России уменьшилась.

Контракты, касающиеся нового британского объекта, свидетельствуют о том, что Пентагон планирует разместить в Лейкенхи гравитационные ракеты B61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн, что более чем в три раза мощнее бомб, которые использовались США при бомбардировке японского города Хиросима в 1945 году, говорится в статье.

Ядерные боеголовки могут быть развёрнуты с помощью истребителей F-35, отмечает The Sun. Ранее США уже объявили о планах разместить две эскадрильи таких истребителей на базе 48-го истребительного полка в Лейкенхи.

Возвращение оружия в Великобританию является частью масштабной программы НАТО по развитию и модернизации ядерных объектов по всему миру в рамках подготовки к потенциальной эскалации боевых действий. Россия ранее заявляла, что если США разместят оружие в Великобритании, это будет расценено как эскалация и вызовет ответные меры, сказано в статье.

О том, что США ускорили развёртывание на базах НАТО в Европе модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12, 26 октября 2023 года писало издание Politico. Первоначально ожидалось, что её отправят в Европу весной 2023 года, потом поставку перенесли на декабрь. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что «хотя мы не собираемся обсуждать детали нашего ядерного арсенала, модернизация американского ядерного оружия B61 ведётся уже много лет, и мы планируем безопасно и ответственно заменить старое оружие на модернизированное B61-12. Это никак не связано с текущими событиями в Украине».

Одесса News информировала, что в сентябре 22 года Владимир Зеленский заявил: «Путин вряд ли решится использовать ядерное оружие, но мир должен не дать ему это сделать, даже если бы он этого захотел».

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