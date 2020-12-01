После COVID-19 могут темнеть и выпадать зубы

В США пациенты, переболевшие COVID-19, указывают на обострение проблем с дёснами и выпадением зубов.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на издание The New York Times.

По словам 43-летней жительницы Нью-Йорка Фары Хемили, после того, как она переболела COVID-19, заметила у себя стоматологические проблемы: у неё сначала начал шататься один из зубов, который вскоре выпал безболезненно и без крови.

Во время болезни она присоединилась к онлайн-группе поддержки, куда входили люди, которые также болели коронавирусом. Некоторые другие участники также рассказывали о похожих проблемах с зубами и чувствительности дёсен, в частности, потемнении и сколе зубов.

Пока нет достоверного подтверждения тому, что COVID-19 оказывает негативное влияние на зубы человека. Вместе с тем не исключается, что инфекция может ухудшить уже имеющиеся стоматологические проблемы.

Президент Фонда ангиогенеза — некоммерческой организации, изучающей заболевания кровеносных сосудов, — Уильям Ли отметил, что отчёты о стоматологических проблемах и потерях зубов будут включены в перечень долгосрочных последствий COVID-19, которые необходимо изучить. По его словам, выпадение зубов без кровотечения указывает на необычные процессы, происходящие с кровеносными сосудами в дёснах.

«Новый коронавирус атакует, связываясь с белком ACE2, присутствующим не только в лёгких, но и в нервных и эндотелиальных клетках. Вероятно, что в обнаруженных случаях вирус повредил в дёснах кровеносные сосуды, необходимые для поддержания зубов. Это может объяснять тот факт, что при выпадении зубов пациенты не чувствовали боли», — отметил он.

Учёный призывает врачей прислушиваться к своим пациентам, которые говорят об особой реакции организма на заболевание.

Стоматолог-ортопед из Калифорнии Майкл Шерер подчеркнул, что заболевания дёсен могут быть проявлением защитной реакции организма на проникновение вируса.

Эксперты отметили, что пока подобные случаи редки, но медики должны быть готовы к «необычным последствиям заболевания новым коронавирусом».

Те временем, США по-прежнему лидируют в списке стран с наибольшим количеством заразившихся коронавирусом — 13 920 038 человек, в том числе умерших — 274 332. Украина занимает 17-е место в общей статистике.

По данным Worldometer, на 10 утра 1 декабря обнаружены 63 649 292 случая COVID-19 (+535 788 за сутки), в том числе, 1 475 157 — летальных (+9 421), выздоровели 44 037 368 (+452 864) человек.

Как сообщала Одесса News, исследователи из Американской академии дерматологии и Международной лиги дерматологических сообществ обнаружили и описали новый симптом у больных коронавирусом — т.н. «красные ноги».