Украина стала крупнейшим в Европе импортёром оружия. За последние несколько лет экспорт вооружений из России сократился почти вдвое, и в рейтинге поставщиков оружия её обошла Франция.

Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает DW.

Отмечается, что в своём ежегодном докладе SIPRI сравнил экспорт оружия в течение 2019-2023 годов с периодом 2014-2018 гг. и выявил ряд кардинальных изменений.

Первую позицию в экспорте вооружений уверенно удерживают США. За последние пять лет Штаты нарастили его на 17%, что привело к увеличению с 34% до 42% их доли в общем объёме мирового экспорта вооружений. В 2019-2023 гг. США поставляли основные вооружения в 107 государств мира, что больше, чем за все предыдущие периоды. Именно на США приходится около 55% вооружений, импортированных европейскими государствами в 2019-2023 годах, что на 20% больше, чем за 2014-2018 гг.

На второе место среди экспортёров, потеснив Россию, вышла Франция. Её экспорт вооружений увеличился на 47%, а доля общемировых поставок выросла до 11% (в 2014-2018 гг. – 7,2%). Рост произошёл, в основном, за счёт поставок боевых самолётов в Индию, Катар и Египет.

«Россия в рейтинге мировых поставщиков вооружений переместилась на третью строчку. За 2019-2023 годы экспорт вооружений из РФ сократился почти вдвое – на 53%. В общемировых поставках доля России сократилась на 10% и сравнялась с французским», — говорится в сообщении.

Как отмечается в докладе, за последние пять лет падение российского военного экспорта было стремительным. Если в 2019 году РФ поставляла оружие в 31 государство, то в 2023-м – только в 12. При этом чуть менее двух третей российского экспорта вооружений пришлось на три государства: Индию (34%), Китай (21%) и Египет (7) ,5%).

«Украина стала крупнейшим европейским импортёром оружия в 2019-2023 годах и четвёртым по величине в мире после того, как с февраля 2022 года не менее 30 государств поставили Украине основные вооружения как военную помощь», — указывают в SIPRI.

Доля нашей страны в глобальном импорте оружия составила 4,9% по сравнению с 0,1% в 2014-2018 гг. При этом общий рост военного импорта по отношению к этому периоду достиг рекордных 6633%.

Основными поставщиками вооружений Киеву, по данным SIPRI, стали США (39%), Германия и Польша (соответственно 14% и 13%).

Одесса News информировала, что ещё в июне 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина располагает необходимым оружием и боеприпасами для освобождения своей территории от российских оккупантов.

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