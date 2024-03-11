Полиция задержала подозреваемого в убийстве военного в Подольске, тот признался

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего в Подольске Одесской области. Им оказался житель Одесской области, временно проживавший в райцентре.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Убийство было совершено в ночь на 8 марта на проспекте Шевченко в городе Подольск. Случайными прохожими было обнаружено тело военного, 1989 года рождения, с признаками насильственной смерти. Полицейские приступили к производству по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в результате которых оперативно разоблачили злоумышленника.

Отмечается, что в содеянном он признался.

«Фигуранта мы задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решаем вопрос о сообщении ему о подозрении в преднамеренном противоправном причинении смерти другому человеку и избрании меры пресечения. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет», — отметил начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Следствие продолжается под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.

Фото и видео: ГУ Нацполиции в Одесской области

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