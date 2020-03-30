С 30 марта в Одесской области начали функционировать карантинные посты.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

«Такое решение, во исполнение требований поручений Президента и Кабинета Министров Украины, было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации. Цель этих мероприятий — предотвратить занесение и распространение на территории региона острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19», — говорится в сообщении.

Двенадцать карантинных пунктов пропуска установят на въездах в области со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей, ещё одиннадцать — на въездах непосредственно в Одессу и три — на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

На постах вместе с полицейскими будут дежурить медики, а также, при необходимости, представители Национальной гвардии, Вооружённых сил Украины и ГСЧС.

«Прежде всего, хочу напомнить, что в период карантина установленный порядок перемещения граждан по территории области, согласно которому движение разрешается только личным транспортом. Перевозки людей, работающих на объектах критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, осуществляется в чётко организованном режиме и в соответствии с выданными разрешениями. Любые другие пассажирские перевозки, в том числе рейсовые автобусные, запрещены.

Также комиссиями установлены ограничения по перемещению граждан по территории населённых пунктов. Поэтому на карантинных постах полицейские будут контролировать, чтобы перевозки людей осуществлялись в чётко установленном режиме, с соблюдением всех установленных ограничений. Во время проверки транспортных средств особое внимание мы будем обращать на автомобили с иностранной регистрацией и на те, которые зарегистрированы в других областях. С гражданами будет проводиться разъяснительная работа. Кроме того, полицейские на карантинных постах будут выполнять и свои повседневные превентивные функции — обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения», — рассказал заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин.