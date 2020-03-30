Одесская инфекционка получила новое оборудование для обеспечения кислородом

В Одессе продолжается работа по обеспечению готовности городских лечебно-профилактических учреждений к оказанию медицинской помощи пациентам в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает официальный сайт города, за счёт средств, собранных представителями социально ответственного бизнеса, закуплены и доставлены в городскую клиническую инфекционную больницу: криоцилиндр (газификатор) сжиженного кислорода, 40 панелей распределения и 40 штекеров для подключения дыхательной аппаратуры.

Доставка организована при помощи Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины.

Отмечается, что это оборудование позволит подключать к кислороду одновременно 40 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, обеспечивая их централизованное подключение к источнику кислорода, что существенно упрощает обслуживание.

Сообщается также, что в инфекционной больнице Одессы создаются дополнительные реанимационные места с учётом закупки дыхательной аппаратуры за средства городского бюджета.

Проводится обеспечение городских медучреждений Одессы индивидуальными средствами защиты. В наличии в медучреждениях города имеются свыше 288 тысяч пар медицинских перчаток, ожидается поставка ещё более 26 тысяч. Также имеются в наличии свыше 1800 защитных комбинезонов, костюмов, фартуков, ожидается получение еще 600 защитных костюмов. В наличии есть более 15700 респираторов, свыше 38 тысяч медицинских масок.

Кстати. По данным мэрии, в инфекционной больнице сейчас 11 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), персонал обеспечен необходимыми средствами защиты. В частности, имеются 250 защитных костюмов, 127 тысяч медицинских масок, 29 тысяч респираторов, 530 пульсоксиметров, достаточно дезинфицирующих средств.

Всего в городских медучреждениях Одессы на данный момент есть 67 аппаратов ИВЛ, ещё 72 аппарата на балансе городских и районных больниц области.

Как сообщала Одесса News, 27 марта в Одессу поступили 10 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса COVID-19 производства Великобритании.

Фото: «Одесса»