В Одессе открыли памятник покровителю медиков — святителю Луке Крымскому

19 июня, накануне Дня медицинского работника Украины, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел освятил памятник святителю Луке Крымскому на территории храма Святителя Луки Крымского и мученицы Валентины, который находится на территории Одесской городской больницы №5.

Об этом сообщает Православная Одесса.

Отмечается, что автором монумента является киевский скульптор Михаил Ищенко.



Святитель Лука — особо почитаемый святой. Он считается покровителем медицинских работников. Врачи искренне верят, что обращение к святителю Луке Крымскому помогает установить правильный диагноз и успешно провести лечение пациента. Паломники просят у святителя благословения для родителей, укрепления моральных сил и семейных отношений.



«На полях сражений он спасал людей, делая сложнейшие операции. Нам св. Лука остался примером особой любви к каждому человеку, своими трудами и подвигами, которые стали для нас и останутся доя будущих поколений», – сказал митрополит Агафангел.

Перед освящением памятника Владыка Агафангел в сослужении духовенства возглавил Божественную литургию в храме Луки Крымского и мученицы Валентины.



Затем митрополит Агафангел вручил церковные награды благотворителям, которые приложили усилия для сооружения памятника, а также медикам, которые противостояли смертельной болезни COVID-19 в период пандемии.

Как сообщала Одесса News, в Болграде Одесской области собираются ставить конный памятник основателю Болгарии хану Аспаруху.

Фото и видео: Православная Одеса

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