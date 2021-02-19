В Болгарии собирают деньги на установление в Болграде памятника хану Аспаруху

В Болграде собираются ставить конный памятник основателю Болгарии хану Аспаруху.

С этой целью Болгарским фондом «Въздигане» («Возрождение») объявлен сбор средств, сообщает интернет-газета «Топор».

«За счёт добровольных пожертвований планируется собрать 100 000 левов (порядка 50 тысяч евро). Сбор средств начали с первого января текущего года и будут продолжать до середины августа. На данный момент собранная сумма составляет 9 690 левов или 10%», — говорится в сообщении.

По данным Фонда, на утро 19 февраля собрано 11 190 левов (11% от суммы).

Отмечается, что на сайте фонда есть информация — памятник планируется установить в Болграде, признанном неофициальной столицей бессарабских болгар, в честь 200-летия города, которое отмечается в этом году.

Статуя хана Аспаруха на коне в натуральную величину будет отлита из бронзы и установлена на специально сделанный постамент. Изготовление памятника поручено талантливому болгарскому скульптору Дишко Дишкову.

«Мы верим, что этот памятник станет поводом для гордости, веры и силы всех болгар, сохранивших своё самосознание на этих землях», — говорится в обращении Фонда.

Кстати. Фонд «Въздигане» находится в столице Республики Болгария — Софии. Своей целью он считает сохранение и возрождение болгарского духа, истории и культуры.

Хан Аспарух (644 г.р.) считается основателем первого болгарского государства. Годы его правления датируются 681-701 гг.

Недавно одна из общественных организаций обратилась в Болградский горсовет с просьбой разрешить установку памятника в начале проспекта Соборный.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года руководство Васильевского сельсовета Болградского района распорядилось демонтировать памятник Ленину в селе Калчева.

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